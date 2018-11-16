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В Калифорнии до 66 человек возросло число жертв пожаров, более 600 пропали без вести


16.11.2018 20:34
В Калифорнии до 66 человек возросло число жертв пожаров, более 600 пропали без вестиФото: trinixy.ru

В Калифорнии до шестидесяти шести человек возросло количество погибших в результате природных пожаров, передает ТАСС.

По данным местных властей, пропавшими без вести на текущий момент признаны свыше шестисот жителей штата.

Об обстановке, которая складывается сейчас на территории округа Бьютт в северной части Калифорнии, сообщил журналистам местный шериф Кори Хонеа. По его словам, официально подтверждена гибель шестидесяти трех человек. Еще три человека погибли в результате природного пожара в других областях штата. По словам Хонеа, опознаны порядка пятидесяти человек.

Шериф округа Бьютт подчеркнул, что резко увеличилось количество пропавших без вести жителей Калифорнии - с 297 в среду число возросло до 631 человека. Вместе с тем, отметил представитель местных властей, имеется вероятность того, что некоторые сведения могут быть ошибочными - в списки попали люди с одинаковыми личными данными.

На текущий момент общая площадь пожара, бушующего в округе Бьютт, достигает почти 579 кв. км. Пламенем полностью уничтожены свыше одиннадцати тысяч строений, подавляющее большинство из которых были жилыми. С пожарами продолжают бороться более пяти тысяч пожарных, привлечено 620 единиц специальной техники. Активно действуют десятки вертолетов, автоцистерн для перевозки воды и бульдозеров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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