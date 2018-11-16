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В Зимбабве более сорока человек погибли в загоревшемся автобусе
16.11.2018 18:57
Фото: udaku.co.ke
В Зимбабве не менее сорока двух человек погибли в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса, передает агентство Reuters.
Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов сообщается, что трагедия произошла в ночь на 15 ноября на юге страны.
Пассажирский автобус, выехавший из города Булавайо и направлявшийся в Байтбридж, внезапно загорелся во время пути. Причины ЧП предстоит выяснить специалистам, пока же основной является версия о протекавшем бензобаке.
На данный момент официально подтверждена гибель сорока двух человек, еще около двадцати пассажиров, сумевших выбраться из объятого пламенем автобуса, были доставлены в больницы. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало.
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