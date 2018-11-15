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Женская сеть myJulia.ru
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Петросян и Степаненко больше не супруги
12:16
Фото: maybeday.com
Суд снял обеспечительный арест, который ранее был наложен на банковские счета известного отечественного юмориста Евгения Петросяна в рамках раздела имущества.
Как передает ТАСС, артист официально развелся с супругой Еленой Степаненко.
По данным российских СМИ, Евгений Петросян и Елена Степаненко официально оформили развод. Вместе с тем, звезды продолжают делить имущество, нажитое за годы брака. Как сообщил прессе адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы юмориста, столичный Хамовнический суд Москвы вынес решение о снятии обеспечительного ареста со счетов Петросяна.
Напомним, арест на все имущество звездной пары был наложен еще минувшим летом, "чтобы никто из супругов не смог ничего продать", пока идет бракоразводный процесс. До этого жена известного артиста, обратившись в суд, потребовала порядка 80% имущества, совместно нажитого за годы официального брака. Полная его стоимость составляет по меньшей мере полтора миллиарда рублей, писали тогда российские СМИ.
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