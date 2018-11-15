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В Оренбуржье ищут двух школьников, провалившихся под лед на реке
15.11.2018 15:08
Фото: vk.me
В Оренбургской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух школьников.
Как передает "Интерфакс", трагический случай произошел на территории Первомайского района.
В ходе предварительной проверки установлено, что трое мальчиков гуляли на берегу реки Чаган, в окрестностях населенного пункта Маевка. Школьники находились без сопровождения взрослых. Двое восьмилетних мальчиков, выйдя на еще не окрепший лед, провалились в воду. Выбраться на берег самостоятельно ребятам не удалось.
Невольным очевидцем случившегося стал семилетний приятель провалившихся под лед мальчиков. Увидев, что его друзья утонули, ребенок сразу же поспешил к взрослым за помощью и рассказал о том, что произошло на водоеме.
Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают поисковые мероприятия. По итогам доследственной проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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