Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кадыров подарил новый Mercedes пятилетнему мальчику, который отжался 4 тысячи раз

12:11

Фото: kpcdn.net



Чеченский лидер Рамзан Кадыров подарил автомобиль марки Mercedes мальчику, который сумел отжаться более четырех тысяч раз.



Пятилетний Рахим Куриев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сможет улучшить свои достижения и в будущем будет способен на пять тысяч отжиманий.



Как передает ТАСС, Рамзан Кадыров лично встретился с ребенком, сумевшим сделать более четырех тысяч отжиманий. Глава Чечни подарил пятилетнему Рахиму Куриеву машину марки Mercedes. Автомобиль был передан мальчику от фонда Кадырова. По словам чеченского лидера, машину Рахиму передала глава "регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна". Рамзан Кадыров также сказал, чтобы отец ребенка возил его на иномарке, ведь мальчик "достоин лучшего".



Талантливый ребенок, в свою очередь, прямо на капоте новой иномарки продемонстрировал Кадырову собственные способности. Мальчик также заверил Кадырова, что сможет отжаться до пяти тысяч раз.



Напомним, в минувший понедельник, 12 ноября, юному жителю чеченского села Дуба-Юрт удалось побить мировой рекорд. Рахим Кураев в течение примерно двух с половиной часов сумел отжаться в общей сложности 4105 раз. К сожалению, достижение отказались принять в Книгу рекордов России вследствие неких "незначительных замечаний". Отметив ребенка, Кадыров отметил, что уверен: Кураев повторит рекорд в присутствии специальной комиссии.



Автор: Злата Богатова

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