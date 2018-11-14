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В восточной части Крыма ученые обнаружили уникальное античное поселение
14.11.2018 22:04
Фото: doc24.ru
На востоке Крымского полуострова ученым удалось отыскать хорошо сохранившиеся следы античного поселения, которое, по предварительным оценкам, датируется концом V - началом III вв. до н.э., передает агентство "Интерфакс". Как полагают ученые, речь может идти о довольно крупной загородной усадьбе боспорского аристократа либо какого-либо представителя династии царей Боспора.
Открытие было сделано в ходе археологических раскопок, которые ведутся на территории, где в будущем будет возведен железнодорожный подход к Крымскому мосту, неподалеку от населенного пункта Октябрьское. Античное поселение смогло довольно хорошо сохраниться, так как эти земли в прошлом никогда не распахивались для сельскохозяйственных нужд.
Как отмечается в сообщении Института археологии РАН, аналогов этого уникального памятника исследователям еще не приходилось встречать не только на полуострове, но и во всем Причерноморье. Пока у ученых "больше вопросов, чем ответов", но ясно одно - это одна из наиболее крупных сельских усадеб в регионе, относящаяся к периоду расцвета Боспорского царства.
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