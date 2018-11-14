|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кубани названа возможная причина пожара, унесшего жизни бабушки и трех ее внуков
14.11.2018 20:16
Фото: livejournal.com
Детская шалость с огнем, по предварительным данным, могла стать причиной возгорания в одном из частных домов на территории населенного пункта Первомайский в Новопокровском районе Краснодарского края.
Жертвами пожара стали четыре человека - бабушка и трое ее внуков.
Согласно предварительным выводам экспертов, женщина и трое детей могли погибнуть из-за детской шалости с огнем. Как передает ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Юрия Ревякина, специалисты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств трагедии.
По информации местных экстренных служб, площадь пожара в частном доме достигала 80 квадратных метров. После того, как в помещении было ликвидировано пламя и нашли тела четырех человек, следственные органы региона возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно о гибели жительницы поселка Первомайский и троих ее внуков. Младшему из погибших детей было лишь семь месяцев. По данным региональных СМИ, в семье воспитывалось еще трое детей - в момент ЧП они были на занятиях в школе и детском саду.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|