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В Петербурге возобновили расследование убийства Игоря Талькова
17:33
Фото: vashdosug.ru
Следственные органы Северной столицы приняли решение о возобновлении расследования уголовного дела об убийстве известного российского певца Игоря Талькова, передает ТАСС. Потерпевшей по данному делу была признана вдова артиста Татьяна Талькова.
Со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Петербургу отмечается, что будет продолжено расследование убийства, совершенного 6 октября 1991, Следственными органами Северной столицы удовлетворено ходатайство вдовы Игоря Талькова, которая просила признать ее потерпевшей, учитывая, что мать артиста скончалась.
После допроса в качестве потерпевшей Татьяне Тальковой и ее защитнику дадут возможность ознакомиться с материалами этого уголовного дела.
34-летний Игорь Тальков погиб во время концерта, который проходил в петербургском дворце спорта "Юбилейный". В убийстве по неосторожности позже обвинили концертного директора артиста Валерия Шляфмана. Покинув страну, основной подозреваемый уже более двадцати лет числится в розыске.
По данным российских правоохранителей, следственные органы неоднократно предпринимало попытки добиться выдачи Шляфмана Израилем, несмотря на отсутствие соответствующего правового договора между странами. Однако подозреваемый все еще находится за рубежом. В связи с этим обстоятельством весной 1993 года было принято решение о приостановлении производства по данному уголовному делу.
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