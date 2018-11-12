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Шведская журналистка назвала мужчин в России «ослабевшими»
11:14
Фото: love2is.ru
Российским мужчинам, которые "искалечены" историей страны, а потому "ослабли", прощается слишком многое, считает шведская журналистка Элин Йонссон.
По мнению иностранки, мужчинам в современной России позволяется гораздо больше, чем представительницам слабого пола.
Свой взгляд на российских мужчин Элин Йонсон изложила в материале, подготовленном для телевещательной организации SVT.
Как отметила шведская журналистка, она знакома с многими семьями россиян, которым пришлось столкнуться с достаточно серьезными жизненными испытаниями. Тогда как женщины, закатав рукава, могут взяться за "грязную работу, чтобы прокормить семью", их мужья продолжают сидеть дома. По словам Йонсон, мужчины лишь жалеют себя и пьют.
Йонссон также отметила, что схожая тенденция наблюдается и в сфере воспитания детей - гораздо большая ответственность за них возлагается на женщин. В статье отмечается, что пока женщины работают и поднимают детей, мужчины, кроме трудовой деятельности, успевают заниматься своими увлечениями.
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