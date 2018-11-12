Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарке Белгорода жирафенок Сафари умер за несколько дней до первого дня рождения

09:19

Фото: 8lap.ru



В зоопарке Белгорода выясняют причины гибели жирафенка по кличке Сафари, передает ТАСС. Предполагается, что первые выводы специалисты смогут сделать уже через несколько дней.



Животному совсем скоро мог исполниться год.



Как рассказали представители зверинца, в минувшие выходные умер юный жираф по кличке Сафари. Животное лишь в августе было привезено в Белгород из Калининграда. К сожалению, питомец не дожил нескольких дней до своего первого дня рождения.О печальном событии администрация зоопарка сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам представителей зверинца, всем сотрудникам сейчас "нестерпимо больно" из-за внезапной потери.



В тексте также указано, что ветеринары сейчас пытаются выяснить, почему умер жираф, успевший стать любимцем города. Пока остается неизвестным, из-за чего могло погибнуть животное - у врачей есть несколько версий, но они предпочитают дождаться результатов анализов.



Ранее в зоопарке Белгорода собирались сформировать семейную пару жирафов, которые могли бы принести потомство. Для Сафари был подготовлен специальный вольер. Кроме просторной летней территории юного жирафа ожидало и удобное помещение для зимовки. Белгородские зоологи "бережно приучали его к новому месту", рацион питания всегда тщательно подбирался для нового питомца. Сотрудники зверинца также рассказали, что учили малыша "не бояться внимания людей", которые успели сильно полюбить Сафари.



Автор: Злата Богатова

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