В зоопарке Белгорода жирафенок Сафари умер за несколько дней до первого дня рождения

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странам
Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странам
Шведская журналистка назвала мужчин в России «ослабевшими»
Шведская журналистка назвала мужчин в России «ослабевшими»
Морриконе заявил, что никогда не высказывался плохо о Тарантино
Морриконе заявил, что никогда не высказывался плохо о Тарантино
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странамЭрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи передана шести странам
Шведская журналистка назвала мужчин в России «ослабевшими»Шведская журналистка назвала мужчин в России «ослабевшими»
В зоопарке Белгорода жирафенок Сафари умер за несколько дней до первого дня рожденияВ зоопарке Белгорода жирафенок Сафари умер за несколько дней до первого дня рождения
СМИ: В Таджикистане предотвратили нападение боевиков ИГ на российскую военную базуСМИ: В Таджикистане предотвратили нападение боевиков ИГ на российскую военную базу
Половина педагогов провалили тестовые испытания по математикеПоловина педагогов провалили тестовые испытания по математике

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В зоопарке Белгорода жирафенок Сафари умер за несколько дней до первого дня рождения


09:19
В зоопарке Белгорода жирафенок Сафари умер за несколько дней до первого дня рожденияФото: 8lap.ru

В зоопарке Белгорода выясняют причины гибели жирафенка по кличке Сафари, передает ТАСС. Предполагается, что первые выводы специалисты смогут сделать уже через несколько дней.

Животному совсем скоро мог исполниться год.

Как рассказали представители зверинца, в минувшие выходные умер юный жираф по кличке Сафари. Животное лишь в августе было привезено в Белгород из Калининграда. К сожалению, питомец не дожил нескольких дней до своего первого дня рождения.О печальном событии администрация зоопарка сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам представителей зверинца, всем сотрудникам сейчас "нестерпимо больно" из-за внезапной потери.

В тексте также указано, что ветеринары сейчас пытаются выяснить, почему умер жираф, успевший стать любимцем города. Пока остается неизвестным, из-за чего могло погибнуть животное - у врачей есть несколько версий, но они предпочитают дождаться результатов анализов.

Ранее в зоопарке Белгорода собирались сформировать семейную пару жирафов, которые могли бы принести потомство. Для Сафари был подготовлен специальный вольер. Кроме просторной летней территории юного жирафа ожидало и удобное помещение для зимовки. Белгородские зоологи "бережно приучали его к новому месту", рацион питания всегда тщательно подбирался для нового питомца. Сотрудники зверинца также рассказали, что учили малыша "не бояться внимания людей", которые успели сильно полюбить Сафари.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Михаила Ефремова поздравили с юбилеем, запустив тортом в лицоМихаила Ефремова поздравили с юбилеем, запустив тортом в лицо
В Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева‍В Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева‍
Путин назвал хорошей беседу с Трампом в ПарижеПутин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже
На Кипре погибла туристка из РоссииНа Кипре погибла туристка из России
Найденные в Индонезии наскальные рисунки могут быть древнейшими в миреНайденные в Индонезии наскальные рисунки могут быть древнейшими в мире

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 793


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru