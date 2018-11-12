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СМИ: В Таджикистане предотвратили нападение боевиков ИГ на российскую военную базу


08:28
СМИ: В Таджикистане предотвратили нападение боевиков ИГ на российскую военную базуФото: infox.sg

Таджикские силовики пресекли деятельность группы экстремистов, связанных с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в РФ). По данным местной службы "Радио Свобода" (Радио Озоди), боевики готовили нападение на 201-ю российскую военную базу.

Таджикские силовики провели операцию по задержанию двенадцати человек, которые входили в состав преступной группы. Возглавлял отряд боевиков житель города Вахдат, личные данные которого пока не приводятся. Спецоперация была осуществлена 4 ноября, рассказывает радио, цитируя собственный источник в правоохранительных органах страны.

Как стало известно, главарь банды в прошлом воевал в Сирии на стороне боевиков. На территорию САР он попал через Киргизию, Иран и Турцию.

Судя по фотоматериалам, оказавшимся в распоряжении журналистов, несколько дней назад около 201-й российской военной базы уже проводился следственный эксперимент. По словам очевидцев, речь могла идти о нападении на КПП и подрыве учебного заведения, которое посещают дети российских военнослужащих. Известно также, что экстремисты уже подготовили взрывные устройства, однако все члены отряда боевиков были задержаны в столице Таджикистана, когда устроили сходку неподалеку от душанбинского цирка.

Официальных комментариев по поводу этих сведений ни со стороны таджикских властей, ни от российских военных пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

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