Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Таджикистане предотвратили нападение боевиков ИГ на российскую военную базу

08:28

Фото: infox.sg



Таджикские силовики пресекли деятельность группы экстремистов, связанных с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в РФ). По данным местной службы "Радио Свобода" (Радио Озоди), боевики готовили нападение на 201-ю российскую военную базу.



Таджикские силовики провели операцию по задержанию двенадцати человек, которые входили в состав преступной группы. Возглавлял отряд боевиков житель города Вахдат, личные данные которого пока не приводятся. Спецоперация была осуществлена 4 ноября, рассказывает радио, цитируя собственный источник в правоохранительных органах страны.



Как стало известно, главарь банды в прошлом воевал в Сирии на стороне боевиков. На территорию САР он попал через Киргизию, Иран и Турцию.



Судя по фотоматериалам, оказавшимся в распоряжении журналистов, несколько дней назад около 201-й российской военной базы уже проводился следственный эксперимент. По словам очевидцев, речь могла идти о нападении на КПП и подрыве учебного заведения, которое посещают дети российских военнослужащих. Известно также, что экстремисты уже подготовили взрывные устройства, однако все члены отряда боевиков были задержаны в столице Таджикистана, когда устроили сходку неподалеку от душанбинского цирка.



Официальных комментариев по поводу этих сведений ни со стороны таджикских властей, ни от российских военных пока не последовало.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 226

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.11.2018 22:04 В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров

В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров 12.11.2018 15:59 В Бурятии погиб оставленный на 15 минут без присмотра ребенок

В Бурятии погиб оставленный на 15 минут без присмотра ребенок 12.11.2018 12:15 Израильтяне атаковали сектор Газа: убит военный командир ХАМАС

Израильтяне атаковали сектор Газа: убит военный командир ХАМАС 12.11.2018 01:00 В афганской провинции Газни 25 человек погибли при нападении талибов

В афганской провинции Газни 25 человек погибли при нападении талибов 12.11.2018 00:02 В Чечне ликвидированы двое бандитов