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Израильтяне вновь атакуют сектор Газа с воздуха


12.11.2018 22:54
Израильтяне вновь атакуют сектор Газа с воздухаФото: cont.ws

ВВС еврейского государства вновь атакуют сектор Газа, передают зарубежные СМИ. Армия обороны Израиля уже осуществила удары по семидесяти целям. В военном руководстве страны заявили, что действия являются ответными мерами на запуск ракет со стороны анклава.

В израильской Армии обороны подчеркивают, что начали обстрел объектов в секторе Газа в ответ на атаки со стороны палестинцев - те выпустили свыше восьмидесяти ракет по гражданскому населению. Представители ВВС еврейского государства отметили, что удары наносятся по мишеням, которые связаны с террористами.

Как пишет газета Times of Israel, в результате обстрелов погибли двое палестинцев. Со ссылкой на департамент здравоохранения сообщается также о трех раненых.

Ранее стало известно о гибели одного из наиболее влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла, которое контролирует палестинский анклав движения ХАМАС. Предполагалось, что бойцы израильского спецназа захватят 37-летнего Нурэддина Саляма Барака, однако в ходе спецоперации, которая проводилась на территории анклава, он получил смертельное ранение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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