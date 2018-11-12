|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Израильтяне вновь атакуют сектор Газа с воздуха
12.11.2018 22:54
Фото: cont.ws
ВВС еврейского государства вновь атакуют сектор Газа, передают зарубежные СМИ. Армия обороны Израиля уже осуществила удары по семидесяти целям. В военном руководстве страны заявили, что действия являются ответными мерами на запуск ракет со стороны анклава.
В израильской Армии обороны подчеркивают, что начали обстрел объектов в секторе Газа в ответ на атаки со стороны палестинцев - те выпустили свыше восьмидесяти ракет по гражданскому населению. Представители ВВС еврейского государства отметили, что удары наносятся по мишеням, которые связаны с террористами.
Как пишет газета Times of Israel, в результате обстрелов погибли двое палестинцев. Со ссылкой на департамент здравоохранения сообщается также о трех раненых.
Ранее стало известно о гибели одного из наиболее влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла, которое контролирует палестинский анклав движения ХАМАС. Предполагалось, что бойцы израильского спецназа захватят 37-летнего Нурэддина Саляма Барака, однако в ходе спецоперации, которая проводилась на территории анклава, он получил смертельное ранение.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|