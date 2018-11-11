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Израильтяне атаковали сектор Газа: убит военный командир ХАМАС
12:15
Фото: goldameir.institute
В Газе в результате операции Израиля погибли по меньшей мере семь палестинцев, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, спецназовцы вторглись в южную часть анклава, близ населенного пункта Хан-Юнис.
По данным палестинского информационного портала Palinfo, в результате операции, которую провели военнослужащие еврейского государства, погибли семеро жителей сектора Газа, столько же были ранены.
Целью израильских спецназовцев, подразделение которых вторглось на юг сектора, был один из наиболее влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла, которое контролирует палестинский анклав движения ХАМАС. В результате 37-летний Нурэддин Салям Барак был убит. По информации ряда источников, Барака предполагалось захватить, однако он получил смертельное ранение.
Вскоре после проведения наземных действий позиции радикалов были атакованы с воздуха - израильтяне выпустили по ним около сорока ракет.
Представители "Бригады", подтвердившие сообщения о гибели командира, отметили, что израильтянам удалось просочиться на три километра вглубь Газы. Спецназовцы в тот момент находились в гражданском автомобиле. Машину
пытались преследовать бойцы радикальной группировки, но сразу же подключились ВВС Израиля, прикрывавшие отход силовиков.
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