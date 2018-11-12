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В Бурятии погиб оставленный на 15 минут без присмотра ребенок
12.11.2018 15:59
Фото: vk.me
В Бурятии проводится доследственная проверка по факту гибели годовалого ребенка.
Как сообщает агентство "Интерфакс", трагический случай произошел в населенном пункте Усть-Баргузин в минувшую субботу, 10 ноября.
Со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР отмечается, что ребенок оставался без присмотра лишь пятнадцать минут. По предварительным данным, девочка утонула в баке с водой. ЧП случилось во дворе частного деревянного дома, где жили малышка и ее мать-вдова.
Как рассказала следователям 21-летняя мать девочки, воспитывавшая дочку одна после гибели мужа, за день до трагедии она решила занести в дом из бани металлический бак. В нем было немного воды, поэтому женщина опасалась, что он может лопнуть при похолодании. На следующее утро мать отправилась во двор наколоть дров. По словам женщины, она отсутствовала не более пятнадцати минут. Дочь в это время находилась дома без присмотра.
Вернувшись в дом, мать обнаружила тело дочери в баке с водой. Позднее появилась версия о том, что девочка потянулась за любимой игрушкой - она была найдена в баке. Уровень воды составлял не более двенадцати сантиметров, рассказала женщина. Однако ребенок, свалившись в воду вниз головой, захлебнулся.
Решение о возбуждении уголовного дела примут после завершения доследственной проверки.
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