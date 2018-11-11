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В Чечне ликвидированы двое бандитов
00:02
Фото: flexcom.ru
На территории Чечни силовикам удалось ликвидировать двух бандитов, один из которых оказался несовершеннолетним.
По данным агентства "Интерфакс", злоумышленники были нейтрализованы ответным огнем.
Со ссылкой на представителей силовых структур Северо-Кавказского федерального округа сообщается, что в правоохранительные органы в минувшее воскресенье, 11 ноября, поступил сигнал от жителей Урус-Мартана. По их словам, ранним утром, покинув свои дома, двое вооруженных мужчин ушли в неизвестном направлении.
Отмечалось, что один из мужчин, местный житель тридцати четырех лет, в прошлом был судим. Его приговорили к условному наказанию.
В результате начатых оперативно-розыскных мероприятий судимого мужчину и его семнадцатилетнего попутчика обнаружили неподалеку от населенного пункта Мартан-Чу. На предложение сдаться бандиты открыли огонь по силовикам из имевшегося при них двуствольного ружья. Ответным огнем оба местных жителя были нейтрализованы.
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