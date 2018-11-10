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Путин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже
22:03
Фото: riafan.ru
Главе российского государства удалось пообщаться с американским коллегой в ходе рабочего завтрака, который прошел в Елисейском дворце.
Как передают СМИ, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа с Дональдом Трампом в Париже, Владимир Путин сказал: "Хорошо".
По словам Владимира Путина, президенты придерживаются договоренности о том, что в Париже сейчас не будет организовано каких-либо двусторонних встреч - об этом просили французские власти, выступающие в качестве устроителей торжеств, приуроченных к столетию со дня окончания Первой мировой войны.
Глава РФ добавил, что намеревается встретиться с лидером Соединенных Штатов "на полях двадцатки" или позже. В любом случае, Москва к диалогу готова, подчеркнул Путин.
Саммит G20, во время которого может состояться встреча двух президентов, пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
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