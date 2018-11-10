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Путин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже


22:03
Путин назвал хорошей беседу с Трампом в ПарижеФото: riafan.ru

Главе российского государства удалось пообщаться с американским коллегой в ходе рабочего завтрака, который прошел в Елисейском дворце.

Как передают СМИ, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа с Дональдом Трампом в Париже, Владимир Путин сказал: "Хорошо".

По словам Владимира Путина, президенты придерживаются договоренности о том, что в Париже сейчас не будет организовано каких-либо двусторонних встреч - об этом просили французские власти, выступающие в качестве устроителей торжеств, приуроченных к столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Глава РФ добавил, что намеревается встретиться с лидером Соединенных Штатов "на полях двадцатки" или позже. В любом случае, Москва к диалогу готова, подчеркнул Путин.

Саммит G20, во время которого может состояться встреча двух президентов, пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Автор: Злата Богатова

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