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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийстве


11.11.2018 17:40
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийствеФото: vk.me

В Подмосковье задержан ранее уже судимый мужчина, который может оказаться причастным к тройному убийству.

Как передают российские СМИ, преступление было совершено на территории Луховицкого района накануне, 10 ноября.

По данным агентства "Интерфакс", трое человек были убиты в населенном пункте Белоомут городского округа Луховицы. Согласно материалам уголовного дела, преступлению предшествовало застолье с участием подозреваемого. В ходе распития спиртного в компании супружеской пары пенсионеров и их сына случился некий конфликт.

Ссора между хозяином дома и подозреваемым быстро набирала обороты, в результате чего гость нанес оппоненту многочисленные колото-резаные ранения. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте. Убийца, заметая следы, тем временем расправился с находившимися в доме пожилой женщиной и ее сыном.

Сыщикам потребовалось менее суток, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его. В ведомстве сообщили, что ранее судимый местный житель уже начал давать признательные показания, подробно рассказывая о содеянном.

Автор: Злата Богатова

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