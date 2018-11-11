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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийстве
11.11.2018 17:40
Фото: vk.me
В Подмосковье задержан ранее уже судимый мужчина, который может оказаться причастным к тройному убийству.
Как передают российские СМИ, преступление было совершено на территории Луховицкого района накануне, 10 ноября.
По данным агентства "Интерфакс", трое человек были убиты в населенном пункте Белоомут городского округа Луховицы. Согласно материалам уголовного дела, преступлению предшествовало застолье с участием подозреваемого. В ходе распития спиртного в компании супружеской пары пенсионеров и их сына случился некий конфликт.
Ссора между хозяином дома и подозреваемым быстро набирала обороты, в результате чего гость нанес оппоненту многочисленные колото-резаные ранения. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте. Убийца, заметая следы, тем временем расправился с находившимися в доме пожилой женщиной и ее сыном.
Сыщикам потребовалось менее суток, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его. В ведомстве сообщили, что ранее судимый местный житель уже начал давать признательные показания, подробно рассказывая о содеянном.
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