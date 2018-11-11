|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Омском отец и двое сыновей погибли при пожаре в частном доме
11.11.2018 13:13
Фото: rl0.ru
В Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, передает ТАСС.
Тела мужчины и двух его сыновей, девяти и тринадцати лет, были найдены после тушения пожара в частном доме.
Трагедия случилась в ночь на воскресенье в одном из частных домов населенного пункта Октябрьский, рассказали представители регионального СУ СКР. По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.
Согласно материалам уголовного дела, возгорание произошло в одной из квартир частного дома, где проживали две семьи. Установлено, что первым проснулся от задымления глава семейства. Обнаружив, что очаг возгорания находился на веранде, где была кочегарка, 38-летний мужчина начал тушить огонь самостоятельно, чтобы освободить выход на улицу.
Матери удалось спасти лишь одного из детей - десятилетнего сына. Ее супруг вошел в комнату, где находились другие мальчики, однако из-за сильного задымления помещение покинуть никто из них так и не смог. Спасенный ребенок получил ожоговое ранение руки, мальчику потребовалась помощь врачей. Мать в результате ЧП не пострадала.
В региональном МЧС рассказали, что общая площадь возгорания в доме составила 24 кв. м. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|