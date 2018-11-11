Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Омском отец и двое сыновей погибли при пожаре в частном доме

11.11.2018 13:13

Фото: rl0.ru



В Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, передает ТАСС.



Тела мужчины и двух его сыновей, девяти и тринадцати лет, были найдены после тушения пожара в частном доме.



Трагедия случилась в ночь на воскресенье в одном из частных домов населенного пункта Октябрьский, рассказали представители регионального СУ СКР. По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.



Согласно материалам уголовного дела, возгорание произошло в одной из квартир частного дома, где проживали две семьи. Установлено, что первым проснулся от задымления глава семейства. Обнаружив, что очаг возгорания находился на веранде, где была кочегарка, 38-летний мужчина начал тушить огонь самостоятельно, чтобы освободить выход на улицу.



Матери удалось спасти лишь одного из детей - десятилетнего сына. Ее супруг вошел в комнату, где находились другие мальчики, однако из-за сильного задымления помещение покинуть никто из них так и не смог. Спасенный ребенок получил ожоговое ранение руки, мальчику потребовалась помощь врачей. Мать в результате ЧП не пострадала.



В региональном МЧС рассказали, что общая площадь возгорания в доме составила 24 кв. м. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.



Автор: Злата Богатова

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