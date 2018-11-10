Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США отпущен российский журналист Малькевич, которого ранее задерживали в аэропорту

11:23

Фото: livejournal.com



Власти Соединенных Штатов отпустили журналиста Малькевича, который ранее был задержан в аэропорту американской столицы. Как отметил сам первый замглавы комиссии ОП по развитию СМИ, таким образом его решили официально уведомить о том, что издание, главредом которого он является, нужно регистрировать в качестве иноагента.



К настоящему времени журналист Александр Малькевич уже смог покинуть территорию Соединенных Штатов, передает агентство "Интерфакс". Сейчас первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, средств массовой информации и массовых коммуникаций находится во Франции.



Как рассказал журналистам сам Малькевич, его задерживали перед вылетом в Европу для того, чтобы официально уведомить о необходимости регистрировать проект USA Really как иноагент. Член ОП РФ уточнил, что в предъявленном ему ордере предписывалось проведение беседы с задержанным, а также изъятие и проверка имевшихся при нем электронных носителей.



Российского журналиста задержали вечером минувшей пятницы, 9 ноября, когда он находился в аэропорту Вашингтона, намереваясь вылететь в Париж. Во Франции Малькевич участвует в мероприятиях, которые посвящены годовщине завершения Первой мировой войны - она окончилась ровно столетие назад, 11 ноября 1918 года.



Автор: Злата Богатова

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