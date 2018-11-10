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Актриса Юлия Волчкова умерла на 45-м году жизни


10.11.2018 21:54
Актриса Юлия Волчкова умерла на 45-м году жизниФото: vk.me

Скончалась заслуженная артистка Украины, актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова, передают СМИ.

Актриса умерла на сорок пятом году жизни в результате тяжелого заболевания. Волчкова скончалась в одной из больниц Киева.

О кончине артистки Юлии Волчковой сообщается на официальной странице театра в Facebook. Указано, что актриса в последнее время страдала от тяжелого недуга. Коллеги покойной выражают глубокую скорбь из-за преждевременного ухода этой "очаровательной женщины с удивительной энергетикой" и выражают свои соболезнования семье талантливой артистки.

Где и когда состоится церемония прощания с актрисой, объявят позже.

Плодотворную деятельность в театре, где Юлия Волчкова проработала с 1995 года, актриса успешно совмещала с киносъемками. На экране зрители впервые увидели ее в картине "В той области небес". В числе фильмов с ее участием такие известные ленты как "Репортаж", многосерийные картины "День рождения Буржуя" и "След оборотня", а также многие другие.

Среди наиболее ярких театральных работ актрисы — роль Варвары в спектакле "Мелкий бес" и Эмилии в постановке "Опасные связи".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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