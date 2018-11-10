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Михаила Ефремова поздравили с юбилеем, запустив тортом в лицо
10.11.2018 20:35
Фото: portal.lviv.ua
Довольно необычный способ выбрали коллеги Михаила Ефремова, чтобы поздравить его с 55-летием, передают российские СМИ.
О том, что случилось на сцене, где шел спектакль "Чапаев и Пустота", журналистам рассказал PR-менеджер театральной постановки Константин Филиппов.
По данным РИА Новости, накануне своего 55-летнего юбилея известный российский артист театра и кино Михаил Ефремов вновь появился на сцене в роли главврача психлечебницы и легендарного комдива Чапаева в постановке "Чапаев и Пустота" Павла Урсула.
В ходе спектакля Павел Сборщиков, играющий роль Сердюка, внезапно вынес праздничный торт, который артисты и запустили имениннику прямо в лицо. Публика сразу же отреагировала на случившееся бурными аплодисментами. Зрители начали из зала выкрикивать Ефремову поздравления.
Менеджер спектакля отметил, что Ефремов по достоинству оценил шутку, которую для него подготовили коллеги. После того, как артисты, присутствовавшие на сцене, поздравили коллегу с праздником, они возобновили прерванный по торжественному поводу спектакль.
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