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В Краснодарском крае уволили врача, пожелавшего пациентке «сдохнуть» без инсулина
10.11.2018 16:23
Фото: кадр видео с youtube.com
На Кубани уволили врача, пожелавшего "сдохнуть" пациентке, которой требовался инсулин.
Как передает РИА Новости, инцидент случился в минувшую среду, 7 ноября, в Центральной больнице Северского района Краснодарского края.
В Сети распространилась запись, которую во время разговора с врачом вела пациентка. Судя по этим кадрам, медик категорически отказывалась выписывать пациентке необходимый препарат, так как та вошла в кабинет, предварительно не записавшись. Пациентка, ссылаясь на то, что была в другом городе, и поэтому не смогла явиться в то время, на которое записана, продолжала просить инсулин. Врач в ответ швырнула карточку женщины на пол, начав грубить. Выгоняя пациентку из кабинета, медик прокричала ей: "Хоть ты сдохни, не выпишу".
Случившееся прокомментировала замглавы районной администрации по соцвопросам Марина Наумейко. По ее словам, инцидент действительно имел место несколько дней назад. В руководстве медицинского учреждения отметили, что на следующий же день администрация больницы принесла пациентке извинения. В результате требующиеся препараты девушка получила, тогда как оскорблявшая ее врач была уволена.
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