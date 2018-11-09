ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывший глава штаба РВСН усомнился в эффективности «Мертвой руки»
Бывший глава штаба РВСН усомнился в эффективности «Мертвой руки»
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Найденные в Индонезии наскальные рисунки могут быть древнейшими в мире
Найденные в Индонезии наскальные рисунки могут быть древнейшими в мире
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД АвстрииЛавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армиюТрамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армию
Поиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результатаПоиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результата
В Калифорнии не менее девяти человек погибли в результате лесных пожаровВ Калифорнии не менее девяти человек погибли в результате лесных пожаров
Названы вероятные причины пожара в супермаркете в ПетербургеНазваны вероятные причины пожара в супермаркете в Петербурге

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии


14:54
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД АвстрииФото: vk.me

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с австрийской коллегой Карин Кнайсль двусторонние отношения после распространившихся сведений о неком отставном военном, обвиненным в шпионской деятельности в пользу РФ. Как указано на портале отечественного МИД, разговор состоялся по телефону.

В ходе переговоров Карин Кнайсль разъясняла мотивы, влияющие на решения, которые принимают сейчас в Вене. Иностранный дипломат при этомвыразила надежду, что такие действия не окажут негативного влияния на перспективы двустороннего взаимодействия стран.

Глава отечественного внешнеполитического министерства, в частности, говорил о неприемлемости "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", которая противоречит нормам международного общения. При этом Сергей Лавров подчеркнул, что любого рода взаимные озабоченности нужно обсуждат лишь посредством налаженных каналов диалог, основываясь исключительно на фактах.

Ранее в зарубежной прессе появились публикации о задержании отставного полковника, который якобы на протяжении почти двадцати лет занимался шпионской деятельностью в пользу Москвы, добывая сведения о ВВС Австрии.

Вскоре стало известно об отмене планировавшегося на первые числа декабря визита в Москву Карин Кнайсль. Затем посла Австрии вызвали в МИД России для разъяснений. Кроме того, сведения о российском агенте прокомментировал австрийский канцлер Себастьян Курц. В частности, он заявил о том, что шпионаж России на территории республики считает "недопустимым". Кроме того, он отметил, что от российской стороны требуют транспарентной информации по поводу того, что представителя страны вызвали в МИД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на рингеВ Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на ринге
МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз
Снята с поста чиновница, высказавшаяся о молодежной политикеСнята с поста чиновница, высказавшаяся о молодежной политике
Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации РФМинобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации РФ
Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежиГубернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежи

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 793


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru