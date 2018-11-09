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Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
14:54
Фото: vk.me
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с австрийской коллегой Карин Кнайсль двусторонние отношения после распространившихся сведений о неком отставном военном, обвиненным в шпионской деятельности в пользу РФ. Как указано на портале отечественного МИД, разговор состоялся по телефону.
В ходе переговоров Карин Кнайсль разъясняла мотивы, влияющие на решения, которые принимают сейчас в Вене. Иностранный дипломат при этомвыразила надежду, что такие действия не окажут негативного влияния на перспективы двустороннего взаимодействия стран.
Глава отечественного внешнеполитического министерства, в частности, говорил о неприемлемости "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", которая противоречит нормам международного общения. При этом Сергей Лавров подчеркнул, что любого рода взаимные озабоченности нужно обсуждат лишь посредством налаженных каналов диалог, основываясь исключительно на фактах.
Ранее в зарубежной прессе появились публикации о задержании отставного полковника, который якобы на протяжении почти двадцати лет занимался шпионской деятельностью в пользу Москвы, добывая сведения о ВВС Австрии.
Вскоре стало известно об отмене планировавшегося на первые числа декабря визита в Москву Карин Кнайсль. Затем посла Австрии вызвали в МИД России для разъяснений. Кроме того, сведения о российском агенте прокомментировал австрийский канцлер Себастьян Курц. В частности, он заявил о том, что шпионаж России на территории республики считает "недопустимым". Кроме того, он отметил, что от российской стороны требуют транспарентной информации по поводу того, что представителя страны вызвали в МИД.
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