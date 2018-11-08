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Австрийского посла вызывают в МИД из-за шпионского скандала
13:48
Фото: livejournal.com
Посла Австрии вызвали в МИД России, передает ТАСС.
Ранее стало известно об отмене запланированного на первые числа декабря визита в Москву главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Причиной этого стали сведения о неком российском агенте, якобы выявленном в рядах австрийской армии.
Австрийский посол в Москве Йоханнес Айгнер вызван сегодня в отечественное дипломатическое ведомство. Причиной этого стали заявления, сделанные в Вене, о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу РФ, указали в МИД.
Ранее сведения о российском агенте прокомментировал австрийский канцлер Себастьян Курц. В частности, он заявил о том, что шпионаж России на территории республики считает "недопустимым". Кроме того, он отметил, что от российской стороны требуют транспарентной информации по поводу того, что представителя страны вызвали в МИД.
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