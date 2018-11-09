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В Ленобласти пять человек погибли при пожаре в здании шиномонтажа


9.11.2018 22:56
В Ленобласти пять человек погибли при пожаре в здании шиномонтажаФото: stavropolye.tv

До пяти человек возросло число жертв пожара в поселке Мурино, который расположен на территории Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщают российские СМИ, по итогам предварительной проверки уже возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы СУ СКР по Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В сообщении ведомства указано, что на месте ЧП после ликвидации огня были найдены тела пяти погибших. Причины и все обстоятельства трагического инцидента предстоит выяснить специалистам в ходе начатого расследования.

Ранее российские СМИ сообщали о четырех погибших.

Сигнал о возгорании в здании шиномонтажа в населенном пункте Мурино поступил на пульт экстренных служб сегодня утром. После того, как пламя удалось потушить, на втором и третьем этажах жилой надстройки были найдены тела пяти человек.

В результате ЧП пострадали два человека, оба доставлены в больницы для оказания помощи. Сведений о их состоянии пока нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 290

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