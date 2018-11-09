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Серебренников: деньги, выделенные из бюджета на его проект, забрал Минкульт
9.11.2018 21:29
Фото: muzobozrenie.ru
Бюджетные деньги, которые были выделены на "Платформу", забрал Минкульт. Об этом режиссер Серебренников заявил в суде, передает агентство "Интерфакс".
По словам театрального деятеля, новый глава ведомства, распорядившись о сворачивании всех проектов по современному искусству, "забрал себе куда-то" финансирование.
Как заявил худрук "Гоголь-центра", средства на продолжение проекта "Платформа" были выделены, но финансирование остановил новый министр культуры. В ходе допроса, состоявшегося в столичном Мещанском суде, Кирилл Серебренников рассказал о том, что глава ведомства заявил о закрытии проектов, связанных с современным искусством. Министр отметил, что эксперименты такого рода необходимо проводить за собственный счет.
В результате все деньги, выделенные на проект Серебренникова, глава Минкультуры "забрал себе куда-то", отметил режиссер.
Судебные слушания по делу "Седьмой студии", в ходе которых вновь будет допрашиваться худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, возобновятся во вторник, 13 ноября.
Напомним, режиссера задержали в Петербурге минувшим летом, во время съемок кинофильма о Викторе Цое. После того, как Серебренникова доставили в Москву, ему было предъявлено обвинение в организации хищения на сумму 68 миллионов рублей. Серебренников, с недоумением отреагировавший на задержание, назвал тогда подозрения в свой адрес "абсурдными и невозможными".
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