Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Букингемском дворце проходит выставка «Россия: знать и Романовы»

14:24

Фото: pulse.com.gh



В Великобритании начинает работу экспозиция, рассказывающая об императорской династии Романовых и ее связи с британскими монархами. Как передает ТАСС, выставку, организованную в Букингемском дворце, можно посетить до 28 апреля 2019 года.



Получившая название "Россия: знать и Романовы" экспозиция посвящена давним связям между монаршими домами Великобритании и России. Церемония открытия экспозиции состоялась в Букингемском дворце в пятницу. В течение ближайших месяцев посетителям представится редкая возможность увидеть наряды и украшения. произведения искусства и фотоматериалы, а также письма из коллекции британской королевской семьи. Все это проиллюстрирует многовековую историю ее взаимоотношений с династией Романовых.



Экспонаты, выставленные в резиденции Елизаветы II, относятся к периоду длиной свыше трех столетий - от времени визита 26-летнего русского царя Петра I, посещавшего Лондон в 1698 году. На выставке представлена картина, созданная в честь этого события британским придворным живописцем Готфридом Кнеллером.



Особое место среди произведений искусства занимает парадный портрет Николая I, который был передан им в дар королеве Виктории в 1847 году. Полотно, достигающее в высоту трех с половиной метров, в прошлом висело в главном коридоре Букингемского дворца. Около ста лет назад картина была перевезена в Виндзорский дворец, вскоре после чего холст было решено снять с рамы и свернуть. Реставрационные работы были завершены не так давно, картина впервые почти за век вновь вывешена в Букингемском дворце.



Автор: Злата Богатова

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