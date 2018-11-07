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В Индонезии найдена наскальная живопись возрастом 40 тысяч лет
11:48
Фото: Griffith University
В горных пещерах индонезийского острова Калимантан найдены наскальные рисунки, которые вполне могут оказаться наиболее ранними из всех предметных изображений, известных на сегодняшний день. Отчет об этом открытии размещен в журнале Nature.
По мнению ученых, найденные ими рисунки создавались по меньшей мере сорок тысячелетий назад. Древнейшие люди изображали на стенах пещер животных, которые визуально напоминают современных коров. Археологам также посчастливилось обнаружить трафаретные изображения кистей рук. Как выяснилось по итогам проведенной экспертизы, эти следы были оставлены в промежутке от сорока до пятидесяти двух тысячелетий назад.
Кроме того, на стенах горных пещер хорошо сохранились многочисленные рисунки более позднего периода. Речь идет о нескольких тысячах изображений человеческих фигур, созданных примерно двадцать тысяч лет назад.
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