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В Петербурге осуждена основательница НКО, на тренингах которой незаконно применяли гипноз


10:26
В Петербурге осуждена основательница НКО, на тренингах которой незаконно применяли гипнозФото: flashnord.com

В Петербурге вынесли приговор Ольге Маркеловой, которая является основательницей некоммерческой организации "Зеора".

Двое из участников, посещавшие тренинги, которые вел супруг Маркеловой, покончили с собой. По мнению экспертов, на людей оказывалось потенциально вредное воздействие.

Приговор был вынесен Фрунзенским райсудом Северной столицы. Ольга Маркелова была признана виновной  по ч. 1 ст. 239 УК РФ. Отмечается, что подсудимая призналась в содеянном. В результате ей назначили условное наказание в виде лишения свободы на год при таком же испытательном сроке.

Во время расследования по данному уголовному делу ранее удалось выяснить, что НКО "Зеора" была создана Ольгой Маркеловой совместно с ее супругом Виктором. Деятельность этой организации, в рамках которой проводились тренинги личностного роста по системе "Лайфспринг", балы сопряжена с насилием над участниками мероприятий. По мнению экспертов, во время тренингов на людей оказывали психологическое воздействие, небезопасное для здоровья. Два участника совершили суицид. Кроме того, организаторы мероприятий незаконно применяли гипноз.

Супругов Маркеловых поместили под домашний арест около года назад, однако мужчина сбежал. После того, как Виктору Маркелову удалось выехать за пределы РФ и оказаться в Германии, его объявили в международный розыск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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