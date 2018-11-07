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На Кипре погибла туристка из России
06:28
Фото: ekathimerini.com
Правоохранительные органы Кипра выясняют обстоятельства гибели туристки из России, передает ТАСС.
Со ссылкой на посольство РФ в республике отмечается, что женщину нашли в прибрежных водах близ города Пафос.
Российские дипломаты сейчас поддерживают связь с местными властями, чтобы быть в курсе расследования. Одновременно сотрудники посольства пытаются связаться с родственниками 67-летней россиянки. В правоохранительных органов от комментариев по поводу смерти отдыхающей пока воздерживаются. В полиции лишь отметили, что идет разбирательство, о котором проинформировали российскую дипмиссию.
Как передает газета Cyprus Mail, женщину, которая прибыла на Кипр одна, нашли в воде в бессознательном состоянии в минувшую среду, 7 ноября. ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Кисонерга, расположенного близ города Пафос. Россиянку сразу же доставили в местный генеральный госпиталь, однако к тому времени врачи уже могли лишь констатировать смерть гражданки РФ.
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