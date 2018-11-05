Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева‍

21:39

Фото: hpib.life



В Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева.



По данным Le Monde, бизнесмена заподозрили в том, что он причастен к коррупционному скандалу. Кроме того, предпринимателя могут обвинить в "активной и пассивной торговле влиянием".



Во вторник власти Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева для допроса по делу о коррупции. Как передает газета Le Monde, цитируя собственные источники в правоохранительных структурах страны, бизнесмен был доставлен в полицию еще утром. Представители властей княжества уже успели провести обыск на вилле La Belle Epoque, которая принадлежит Рыболовлеву. В настоящее время владелец футбольного клуба "Монако" находится под стражей. Отмечается, что бизнесмена задержали незадолго до очень важного матча - его команде в Лиге чемпионов предстоит встретиться с "Брюгге".



Расследование по этому делу в прошлом французские СМИ окрестили "Монакогейт". Около года назад был вынужден оставить свой пост Филипп Нармино, являвшийся главой Департамента юридических услуг Монако (министерства юстиции) и обладавший значительным влиянием в политических кругах княжества. Вскоре после ухода с должности Нармино также был взят пмод стражу.



Напомним, кресло министра Нармино покинул через несколько часов после того, как Le Monde опубликовала материал взаимоотношениях высокопоставленного чиновника и российского миллиардера. В частности, авторы статьи утверждали, что министр принимал дорогие подарки от Рыболовлева, а также гостил в его резиденции Швейцарии. В результате российский олигарх и его окружение получали возможность влиять на ход расследования по делу о картинах - тяжбе со арт-дилером Ивом Бувье. По мнению Рыболовлева, швейцарский предприниматель необоснованно завышал стоимость тридцати семи полотен. В результате олигарх потерял около миллиарда евро.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 176

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:57 ФСИН выяснила, когда члена банды Цапка фотографировали с шашлыками в колонии

ФСИН выяснила, когда члена банды Цапка фотографировали с шашлыками в колонии 08:13 На Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" село

На Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" село 5.11.2018 22:55 В Думе прокомментировали стих Шнурова об изнасиловании дознавателя в Уфе

В Думе прокомментировали стих Шнурова об изнасиловании дознавателя в Уфе 3.11.2018 13:06 Перевозчики просят суд запретить в России сервис BlaBlaCar‍

Перевозчики просят суд запретить в России сервис BlaBlaCar‍ 3.11.2018 12:41 Украинские власти объявили траур из-за «преступления» Петра Первого