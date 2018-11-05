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В Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева
21:39
Фото: hpib.life
В Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева.
По данным Le Monde, бизнесмена заподозрили в том, что он причастен к коррупционному скандалу. Кроме того, предпринимателя могут обвинить в "активной и пассивной торговле влиянием".
Во вторник власти Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева для допроса по делу о коррупции. Как передает газета Le Monde, цитируя собственные источники в правоохранительных структурах страны, бизнесмен был доставлен в полицию еще утром. Представители властей княжества уже успели провести обыск на вилле La Belle Epoque, которая принадлежит Рыболовлеву. В настоящее время владелец футбольного клуба "Монако" находится под стражей. Отмечается, что бизнесмена задержали незадолго до очень важного матча - его команде в Лиге чемпионов предстоит встретиться с "Брюгге".
Расследование по этому делу в прошлом французские СМИ окрестили "Монакогейт". Около года назад был вынужден оставить свой пост Филипп Нармино, являвшийся главой Департамента юридических услуг Монако (министерства юстиции) и обладавший значительным влиянием в политических кругах княжества. Вскоре после ухода с должности Нармино также был взят пмод стражу.
Напомним, кресло министра Нармино покинул через несколько часов после того, как Le Monde опубликовала материал взаимоотношениях высокопоставленного чиновника и российского миллиардера. В частности, авторы статьи утверждали, что министр принимал дорогие подарки от Рыболовлева, а также гостил в его резиденции Швейцарии. В результате российский олигарх и его окружение получали возможность влиять на ход расследования по делу о картинах - тяжбе со арт-дилером Ивом Бувье. По мнению Рыболовлева, швейцарский предприниматель необоснованно завышал стоимость тридцати семи полотен. В результате олигарх потерял около миллиарда евро.
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