Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз

4.11.2018 18:02

Фото: tvc.ru



В Евросоюз пытаются прорваться около двадцати тысяч вооруженных мигрантов.



По данным австрийских властей, большинство из этих людей являются выходцами из Алжира, Ирана, Марокко и Пакистана.



Как сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии, на сегодняшний день имеется угроза попытки прорыва к границам Евросоюза свыше двадцати тысяч мигрантов, вооруженных холодным оружием мигрантов. Выходцы из стран из Ближнего Востока и Африки уже находятся на боснийско-хорватской границе, устремляясь к центру Европы.



По данным ведомства, речь идет не о сирийских беженцах, а об уроженцах Алжира, Ирана, Марокко и Пакистана. В МВД подчеркивают, что практически каждый из них имеет при себе ножи.



Хорватские власти продолжают делать все возможное для урегулирования сложившейся ситуации, разместив на границе специальные подразделения. Один из полицейских уже чуть не пострадал от нападения, учитывая, что на границе собираются не семьи. Среди мигрантов, стремящихся в Европу, почти нет женщин - преимущественно это мужчины молодого возраста.



Австрийские силовики предупреждают, что конечной целью мигрантов, вероятно, являются ФРГ и страны Скандинавии, где созданы наилучшие условия для пребывания беженцев из указанных регионов.



Ранее стало известно о волне мигрантов, которая движется по территории Мексики, намереваясь попасть в Соединенные Штаты. Предположительно, среди тысяч беженцев, которые уже через несколько суток достигнут американских рубежей, могут находиться около трех сотен опасных уголовников. Американский лидер Дональд Трамп уже заверил, что полностью закроет южную границу пограничниками, Нацгвардией и военными, если мексиканские власти остановят караван.



Автор: Злата Богатова

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