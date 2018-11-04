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В ХМАО при обрушении моста погибли два человека
16:54
Фото: amic.ru
В Нефтеюганском районе ХМАО рухнул находящийся на реконструкции мост. Согласно имеющимся на этот час сведениям, в результате ЧП погибли два человека. Травмы различной степени могли получить по меньшей мере пять человек.
Как заявил руководитель Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, сейчас на месте происшествия работают пять бригад скорой. Врачи оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим. Людей, которые получили травмы, доставят Нефтеюганскую окружную больницу. Добровольский отметил, что состояние некоторых пострадавших оценивается медиками как тяжелое.
ЧП случилось близ населенного пункта Каркатеевы около 16:43 по местному времени (14:43 по Москве). Обрушился мост, который находился на реконструкции. После ЧП в реку упали КАМАЗ и кран. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.
Следственные органы региона уже приступили к проверке по факту инцидента, передает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на представителей СУ СКР по ХМАО. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам предварительного разбирательства.
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