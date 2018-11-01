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Гастроли Стинга в России начнутся в Екатеринбурге
12:00
Фото: blogspot.com
Российское турне британского певца Стинга начнется выступлением в Екатеринбурге, передает ТАСС.
При этом гендиректор концертного агентства Matreshka Concert Вера Борина опровергла сведения о том, что артист был настроен резко против того, чтобы на его шоу были организованы VIP-зоны.
По словам Веры Бориной, ни VIP-места, ни соответствующие ложи никто не будет закрывать во время выступлений Стинга в разных городах России. Единственным условием звезды было расположение этих мест - они не должны находиться прямо перед сценой. Другими словами, никому не удастся "сидеть перед Стингом на диване", однако об этом и не было речи.
После того, как пройдет выступление в Екатеринбурге, 7 ноября состоится концерт Стинга в Казани. Спустя два дня его будут встречать в Петербурге. В российской столице звезда выйдет на сцену 11 ноября. Вместе с британцем в СК "Олимпийский" будет выступать известный регги-исполнитель Шегги, артисты представят выпущенный в минувшем апреле совместный альбом "44/876".
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