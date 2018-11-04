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Под Новосибирском после пожара в частном доме найдены тела двух детей
4.11.2018 23:37
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Новосибирской области выясняют обстоятельства гибели двоих детей, тела которых были найдены после тушения пожара в частном доме.
Как передает ТАСС, трагедия произошла в Татарске.
Со ссылкой на представителей региональных экстренных служб отмечается, что сообщение о возгорании поступило на пульт ранним утром. Примерно к 10 часам по местному времени (6.00 по Москве) пламя было полностью ликвидировано.
До того, как к месту ЧП прибыли пожарные расчеты, из охваченного огнем дома эвакуировали двух человек - мать и дочь. Обе были сразу же доставлены в медицинское учреждение. Как заявили соседи, внутри дома оставались дети. Пожар развивался очень интенсивно, отметили в ведомстве, через некоторое время начали рушиться перекрытия кровли. Позднее при разборе завалов спасатели нашли тела двух детей. Погибшим мальчикам было четыре месяца и два года.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в ликвидации огня участвовали двадцать человек личного состава, привлекалось пять единиц спецтехники.
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