ИнтерНовости - новости в стране и мире
Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежи
Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежи
Гастроли Стинга в России начнутся в Екатеринбурге
Гастроли Стинга в России начнутся в Екатеринбурге
Актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу после ЧП в метро
Актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу после ЧП в метро
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В ХМАО при обрушении моста погибли два человекаВ ХМАО при обрушении моста погибли два человека
Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежиГубернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежи
Гастроли Стинга в России начнутся в ЕкатеринбургеГастроли Стинга в России начнутся в Екатеринбурге
В Италии до 30 человек увеличилось количество жертв наводненийВ Италии до 30 человек увеличилось количество жертв наводнений
Под Новосибирском после пожара в частном доме найдены тела двух детейПод Новосибирском после пожара в частном доме найдены тела двух детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Новосибирском после пожара в частном доме найдены тела двух детей


4.11.2018 23:37
Под Новосибирском после пожара в частном доме найдены тела двух детейФото: vk.me

Правоохранительные органы Новосибирской области выясняют обстоятельства гибели двоих детей, тела которых были найдены после тушения пожара в частном доме.

Как передает ТАСС, трагедия произошла в Татарске.

Со ссылкой на представителей региональных экстренных служб отмечается, что сообщение о возгорании поступило на пульт ранним утром. Примерно к 10 часам по местному времени (6.00 по Москве) пламя было полностью ликвидировано.

До того, как к месту ЧП прибыли пожарные расчеты, из охваченного огнем дома эвакуировали двух человек - мать и дочь. Обе были сразу же доставлены в медицинское учреждение. Как заявили соседи, внутри дома оставались дети. Пожар развивался очень интенсивно, отметили в ведомстве, через некоторое время начали рушиться перекрытия кровли. Позднее при разборе завалов спасатели нашли тела двух детей. Погибшим мальчикам было четыре месяца и два года.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в ликвидации огня участвовали двадцать человек личного состава, привлекалось пять единиц спецтехники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Полиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысячПолиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысяч
Гастроли Стинга в России начнутся в ЕкатеринбургеГастроли Стинга в России начнутся в Екатеринбурге
В громком деле о групповом изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе может быть свидетельницаВ громком деле о групповом изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе может быть свидетельница
Ученые разгадали секрет происхождения шоколадаУченые разгадали секрет происхождения шоколада
Китайские археологи нашли рыбацкое поселение бронзового векаКитайские археологи нашли рыбацкое поселение бронзового века

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 792


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru