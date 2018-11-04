Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Новосибирском после пожара в частном доме найдены тела двух детей

4.11.2018 23:37

Фото: vk.me



Правоохранительные органы Новосибирской области выясняют обстоятельства гибели двоих детей, тела которых были найдены после тушения пожара в частном доме.



Как передает ТАСС, трагедия произошла в Татарске.



Со ссылкой на представителей региональных экстренных служб отмечается, что сообщение о возгорании поступило на пульт ранним утром. Примерно к 10 часам по местному времени (6.00 по Москве) пламя было полностью ликвидировано.



До того, как к месту ЧП прибыли пожарные расчеты, из охваченного огнем дома эвакуировали двух человек - мать и дочь. Обе были сразу же доставлены в медицинское учреждение. Как заявили соседи, внутри дома оставались дети. Пожар развивался очень интенсивно, отметили в ведомстве, через некоторое время начали рушиться перекрытия кровли. Позднее при разборе завалов спасатели нашли тела двух детей. Погибшим мальчикам было четыре месяца и два года.



По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в ликвидации огня участвовали двадцать человек личного состава, привлекалось пять единиц спецтехники.



Автор: Злата Богатова

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