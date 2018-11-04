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Жительница Львовской области умерла от бешенства
4.11.2018 19:43
Фото: hournews.net
Жительница Львовской области скончалась после укуса бешеной собаки.
По данным украинских СМИ, 68-летняя женщина еще около трех месяцев назад была травмирована собственным псом. Несколько дней назад у нее возникли пугающие симптомы.
Около недели назад в областную инфекционную больницу с подозрением на бешенство экстренно доставили жительницу села Милятин. По словам женщины, еще три месяца назад ее искусал собственный пес. Однако она не обращалась к медикам. Не обеспокоило хозяйку и то, что собака сдохла через две недели после того, как неожиданно стала агрессивной.
В результате женщина попала в больницу уже с выраженными симптомами смертельной болезни. Современная медицина способна спасти пациента, обратившегося в первые часы после потенциального заражения бешенством. В случаях, когда уже нарастает клиническая картина, у врачей просто пока нет способов, чтобы бороться за жизнь заразившихся.
Львовские медики в течение нескольких суток пытались облегчить состояние пациентки, но женщина впала в кому и вскоре скончалась.
Предположительно, собака, укусившая женщину, могла заразиться бешенством от лис, забегавших в населенный пункт. Обеспокоенные односельчане погибшей пенсионерки сейчас пытаются предпринять все возможные меры, чтобы обезопасить себя и своих питомцев, спешно вакцинируя собак и кошек.
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