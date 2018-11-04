ИнтерНовости - новости в стране и мире
МИД: Россиян нет среди жертв теракта в Египте
МИД: Россиян нет среди жертв теракта в Египте
Украинские власти объявили траур из-за «преступления» Петра Первого
Украинские власти объявили траур из-за «преступления» Петра Первого
Жительница Львовской области умерла от бешенства
Жительница Львовской области умерла от бешенства
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В небе над Канадой столкнулись два самолета, погиб один человекВ небе над Канадой столкнулись два самолета, погиб один человек
Жительница Львовской области умерла от бешенстваЖительница Львовской области умерла от бешенства
МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз
Скончалась украинская чиновница, облитая кислотой в ХерсонеСкончалась украинская чиновница, облитая кислотой в Херсоне
В Киеве обвинили Меркель в потере КрымаВ Киеве обвинили Меркель в потере Крыма

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительница Львовской области умерла от бешенства


4.11.2018 19:43
Жительница Львовской области умерла от бешенстваФото: hournews.net

Жительница Львовской области скончалась после укуса бешеной собаки.

По данным украинских СМИ, 68-летняя женщина еще около трех месяцев назад была травмирована собственным псом. Несколько дней назад у нее возникли пугающие симптомы.

Около недели назад в областную инфекционную больницу с подозрением на бешенство экстренно доставили жительницу села Милятин. По словам женщины, еще три месяца назад ее искусал собственный пес. Однако она не обращалась к медикам. Не обеспокоило хозяйку и то, что собака сдохла через две недели после того, как неожиданно стала агрессивной.

В результате женщина попала в больницу уже с выраженными симптомами смертельной болезни. Современная медицина способна спасти пациента, обратившегося в первые часы после потенциального заражения бешенством. В случаях, когда уже нарастает клиническая картина, у врачей просто пока нет способов, чтобы бороться за жизнь заразившихся.

Львовские медики в течение нескольких суток пытались облегчить состояние пациентки, но женщина впала в кому и вскоре скончалась.

Предположительно, собака, укусившая женщину, могла заразиться бешенством от лис, забегавших в населенный пункт. Обеспокоенные односельчане погибшей пенсионерки сейчас пытаются предпринять все возможные меры, чтобы обезопасить себя и своих питомцев, спешно вакцинируя собак и кошек.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Китайские археологи нашли рыбацкое поселение бронзового векаКитайские археологи нашли рыбацкое поселение бронзового века
На Кубани впала в кому девочка, травмированная цирковой львицейНа Кубани впала в кому девочка, травмированная цирковой львицей
Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в ИвановоЗадержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в Иваново
СМИ: Елизавета II может сделать принца Чарльза регентомСМИ: Елизавета II может сделать принца Чарльза регентом
Родственники погибшего в Питтсбурге отказались встречаться с Трампом Родственники погибшего в Питтсбурге отказались встречаться с Трампом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 791


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru