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В Красноярске готовится к экстренной посадке «Боинг» с трещиной в стекле


12:30
В Красноярске готовится к экстренной посадке «Боинг» с трещиной в стеклеФото: livejournal.com

В Красноярском крае идет подготовка к экстренному приземлению пассажирского Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле.

Предполагается, что пилоты проведут посадку в 13:30 по московскому времени, передает ТАСС.

В небе над Красноярске к вынужденной посадке сейчас готовится экипаж самолета Boeing 737. Воздушное судно. принадлежащее авиакомпании NordStar, до приземления должно выработать запас топлива, имеющийся на борту. В компании сейчас решают вопрос о предоставлении пассажирам резервного борта.

Как отметили представители NordStar, пилоты запросили экстренную посадку сразу после того, как выявили трещину, которая появилась во внешнем несиловом слое стекла их кабины. В лайнере сейчас находятся 173 человека, включая семь членов экипажа.

После приземления воздушное судно тщательно осмотрят авиатехники. Сведений о том, что могло стать причиной появления трещины, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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