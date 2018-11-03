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В Красноярске готовится к экстренной посадке «Боинг» с трещиной в стекле
12:30
Фото: livejournal.com
В Красноярском крае идет подготовка к экстренному приземлению пассажирского Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле.
Предполагается, что пилоты проведут посадку в 13:30 по московскому времени, передает ТАСС.
В небе над Красноярске к вынужденной посадке сейчас готовится экипаж самолета Boeing 737. Воздушное судно. принадлежащее авиакомпании NordStar, до приземления должно выработать запас топлива, имеющийся на борту. В компании сейчас решают вопрос о предоставлении пассажирам резервного борта.
Как отметили представители NordStar, пилоты запросили экстренную посадку сразу после того, как выявили трещину, которая появилась во внешнем несиловом слое стекла их кабины. В лайнере сейчас находятся 173 человека, включая семь членов экипажа.
После приземления воздушное судно тщательно осмотрят авиатехники. Сведений о том, что могло стать причиной появления трещины, из официальных источников пока не поступало.
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