Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд разрешил Музею Амстердама не возвращать купленную во время Второй мировой войны картину Кандинского

01:24

Фото: wassilykandinsky.net



Руководство музея Амстердама не вернет картину выдающегося русского художника Василия Кандинского, которая была приобретена в период Второй мировой войны.



Соответствующее решение принял суд, рассматривавший иск представителей бывшего владельца полотна.



Как пишут европейские СМИ, суд отказал наследникам известного коллекционера Эмануэля Левенштейна в правах на полотно Василия Кандинского. Трое потомков ценителя искусства, в начале прошлого века проживавшего в Амстердаме, пытались добиться возвращения "Картины с домами". Произведение искусства, созданное в 1909 году, выставили на торги осенью 1940 года.



В своем иске родственники Левенштейна упирали на то, что сын коллекционера расстался с полотном под давлением, иначе он бы не стал продавать картину на аукционе, и Городской музей Амстердама - Стеделейкмюсеум не смог бы приобрести это произведение искусства. Однако члены специального комитета по реституции, который в Нидерландах рассматривает такого рода дела, приняли решение о том, что полотно останется в Амстердаме.



Автор: Злата Богатова

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