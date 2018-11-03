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МИД: Россиян нет среди жертв теракта в Египте
00:31
Фото: staticflickr.com
Россиян не было в автобусе, атакованном террористами в Египте, заявили представители отечественного дипломатического ведомства.
Со ссылкой на посольство РФ в Каире отмечается, что сведений о пострадавших согражданах не поступало.
Российские дипломаты выразили решительное осуждение, прокомментировав "это кровавое преступление". В МИД подтвердили неизменную солидарность Москвы с Каиром в деле бескомпромиссной борьбы с террористами и выразили соболезнования близким погибших.
В минувшую пятницу, 2 ноября, террористы атаковали автобусы с христианами-коптами, которые направлялись в монастырь Святого Самуила. По ним открыли огонь из автоматического оружия несколько злоумышленников. По последним данным, жертвами инцидента в египетской провинции Эль-Минья стали семь человек, тринадцать получили ранения. В числе погибших - дети, отметили представители местных правоохранительных органов.
Позже в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что о своей причастности к атаке заявили боевики запрещенного в РФ террористического "Исламского государства" (ИГ).
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