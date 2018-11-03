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Названа причина крушения МиГ-29 в Египте
3.11.2018 19:53
Фото: gamintwo.ru
Неполадки в системе управления воздушным судном, вероятно, спровоцировали крушение истребителя МиГ-29М, который был поставлен в Египет из РФ. Соответствующее заявление сделали в вооруженных силах страны. Отмечается, что эксперты сейчас активно продолжают выяснять обстоятельства катастрофы.
ЧП случилось в субботу, когда созданный в РФ и поставленный в Египет истребитель МиГ-29М совершал тренировочный полет. Летчику удалось спастись - он вовремя катапультировался. Согласно предварительным выводам специалистов, причиной крушения могла стать техническая неисправность в системе управления самолета.
Инцидент уже прокомментировали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Как передает агентство "Интерфакс", в распоряжении их экспертов уже поступили оперативные данные об аварии. Для оказания помощи в расследовании в самое ближайшее время в Египет направят технических специалистов.
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