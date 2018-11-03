Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Самая большая в мире статуя Будды начала разрушаться

3.11.2018 18:14

Фото: esteem.ws



На одной из самых масштабных в мире статуй Будды животе выявлены повреждения, передают зарубежные СМИ.



Как стало известно, китайские инженеры уже приступают к обследованию памятника в Лэшане.



В Китае начинается тщательное инженерное обследование знаменитой статуи сидячего Будды, передает портал CGTN. Мероприятия станут начальным этапом масштабного проекта по восстановлению огромного памятника.



Предполагается, что специалисты в течение не менее четырех месяцев будут применять различные способы и методы, в том числе, инфракрасное сканирование. Однако уже сейчас известно, что на статуе имеются разрушения. В частности, трещины выявлены в области груди и живота самого большого Будды на планете.



После завершения подготовительных работ ученым предстоит определиться, как именно будут проходить мероприятия по ремонту статуи Будды Майтрейи в Лэшане.



Высеченный в горе Линъюньшань монумент расположен на территории китайской провинции Сычуань. Лицом Будда обращен к священной горе Эмэйшань, которая возвышается напротив. Голова статуи находится практически вровень с горой, а стопы упираются в реку.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.11.2018 00:47 Приз Токийского кинофестиваля получил фильм о Рудольфе Нурееве

Приз Токийского кинофестиваля получил фильм о Рудольфе Нурееве 1.11.2018 20:43 На Урале полиция ищет девушек, повредивших полотно Дали на выставке

На Урале полиция ищет девушек, повредивших полотно Дали на выставке 1.11.2018 18:40 Ученым удалось раскрыть тайну строительства пирамид в Древнем Египте

Ученым удалось раскрыть тайну строительства пирамид в Древнем Египте 31.10.2018 21:41 Русский музей готовит выставку неизвестных работ Малевича

Русский музей готовит выставку неизвестных работ Малевича 31.10.2018 20:54 Артисты Мариинского театра примут участие в фестивале Джорджа Баланчина в США