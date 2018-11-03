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Самая большая в мире статуя Будды начала разрушаться


3.11.2018 18:14
Самая большая в мире статуя Будды начала разрушатьсяФото: esteem.ws

На одной из самых масштабных в мире статуй Будды животе выявлены повреждения, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, китайские инженеры уже приступают к обследованию памятника в Лэшане.

В Китае начинается тщательное инженерное обследование знаменитой статуи сидячего Будды, передает портал CGTN. Мероприятия станут начальным этапом масштабного проекта по восстановлению огромного памятника.

Предполагается, что специалисты в течение не менее четырех месяцев будут применять различные способы и методы, в том числе, инфракрасное сканирование. Однако уже сейчас известно, что на статуе имеются разрушения. В частности, трещины выявлены в области груди и живота самого большого Будды на планете.

После завершения подготовительных работ ученым предстоит определиться, как именно будут проходить мероприятия по ремонту статуи Будды Майтрейи в Лэшане.

Высеченный в горе Линъюньшань монумент расположен на территории китайской провинции Сычуань. Лицом Будда обращен к священной горе Эмэйшань, которая возвышается напротив. Голова статуи находится практически вровень с горой, а стопы упираются в реку.

Автор: Злата Богатова

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