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В Египте расстреляли автобус с христианами: погибли 7 человек
2.11.2018 23:46
Фото: kor.ill.in.ua
В Египте семь человек погибли в результате нападения на автобус с христианами, передают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел на территории провинции эль-Минья. По данным местных властей, ранения получили не менее двенадцати верующих.
В МВД Египта подтвердили информацию о гибели семи человек в результате вооруженного нападения на автобус. Все жертвы ЧП, по предварительным данным, являются местными жителями. Ведомство распространило официальное заявление, в котором указано, что ранения получили не менее двенадцати человек.
Нападению подверглись верующие, которые на автобусе следовали в монастырь Святого Самуила. Участок дороги, где произошло ЧП, сейчас закрыт, в соответствии с требованиями безопасности блокировано действие сотовых операторов. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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