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В Пакистане совершено покушение на «духовного отца» талибов
2.11.2018 21:16
Фото: sodahead.com
В Пакистане неизвестными застрелен богослов Сами уль-Хак, считавшийся "духовным отцом" талибов.
Как передают зарубежные СМИ, нападение было совершено в городе Равалпинди на севере страны.
Неизвестные застрелили пакистанского религиозного деятеля и проповедника, лидера исламистской партии "Джамаат Улема-е-Ислам" Сами уль-Хака. По данным индийского телевизионного канала NDTV, инцидент случился в городе Равалпинди, расположенном в северо-восточной провинции Пенджаб.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона уточняется, что преступление было совершено в доме, где остановился проповедник.
В прошлом Сами уль-Хак руководил деятельностью мусульманского университета "Хаккания", который находится неподалеку от Пешавара. В этом учебном заведении, где преподавало довольно много радикально настроенных улемов, обучались главари движения "Талибан" (в РФ деятельность этой группировки признана экстремистской и официально запрещена). Уль-Хак поддерживал тесные связи с лидерами талибов, поэтому за ним закрепилась слава их "духовного отца".
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