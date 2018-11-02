|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Тереке муж во время ссоры расстрелял жену из автомата
2.11.2018 20:27
Фото: old.sud.ua
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины, которая была, по версии следствия, расстреляна собственным мужем во время семейной ссоры.
Подозреваемым по этому делу проходит 34-летний житель города Терек.
Как полагают следственные органы, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с женой. В ходе выяснения отношений, которое произошло между супругами ранним утром минувшей среды, 31 октября, муж взял в руки автомат АКС-74У. Пьяный муж выстрелил в жену не менее четырех раз. Женщина, получившая ранения груди, скончалась на месте. Сигнал в экстренные службы поступил около пяти часов утра.
В ходе начатой по факту ЧП проверки уже было установлено, что оружие приобреталось и хранилось по месту жительства подозреваемого незаконно. Мужчину уже предъявлено обвинение в убийстве. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|