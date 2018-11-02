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В РПЦ усомнились в адекватности епископа Константинополя после его слов о УПЦ
2.11.2018 18:57
Фото: islamnews.ru
Неадекватным назвали заявление епископа Константинополя, который сообщил о прекращении существования УПЦ в Русской православной церкви, передает ТАСС.
Высказывание прокомментировал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
По словам официального представителя РПЦ, слова архиепископа Константинопольской православной церкви Иова (Гечи) о том, что каноническая православная церковь на Украине прекратила свое существование в связи с соответствующими решениями Константинопольского синода, заставляют усомниться в уровне его адекватности либо свидетельствует о не самой высокой образованности.
Как отметил Александр Волков в своем в Facebook, российская сторона выражает обеспокоенность после такого заявления архиепископа Иова (Гечи). В РПЦ готовы оказать помощь собрату, если у него возникли какие-то проблемы с духовным и душевным здоровьем, требующие лечения, либо дать ему возможность пройти "обучение в одну из семинарий нашей церкви".
Комментарий был сделано после интервью, которое архиепископ Иов (Геча) дал украинской службе Би-би-си. Священнослужитель, в частности, заявил о том, что на сегодняшний день Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) "с канонической точки зрения". Кроме того, он подчеркнул, что архиереи на Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола, поэтому им следует ожидать директивы Вселенского патриархата, которая определит их служение в будущем.
Напомним, еще до того, как в середине минувшего октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем, в адрес патриархата высказывались обвинения в грубейшем попрании канонов. Отмечалось, что в Константинополе предпринимают попытки поставить под вопрос передачу Киевской митрополии в юрисдикцию МП, которая произошла в семнадцатом веке. Этот процесс был подтвержден официальной грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV, в которой нет речи о временном статусе.
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