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В Москве избили актера Даниила Страхова


1.11.2018 23:05
В Москве избили актера Даниила СтраховаФото: yandex.net

В Сети распространились кадры, на которых запечатлена драка с участием известного российского артиста Даниила Страхова.

Материал оказался в распоряжении "Пятого канала". Отмечается, что запись была сделана уличными камерами видеонаблюдения.

Актер подвергся нападению в минувшую среду, 31 октября. По данным российских СМИ, Даниил Страхов обратился к молодым людям, которые курили около его подъезда. После того, как артист, сделав замечание, попросил их не дымить под его окнами, началась перепалка, стремительно переросшая в драку.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как некий мужчина, похожий на Страхова, обливает оппонента водой из бутылки. В ответ тот наносит противнику удар.  В объектив камеры попали лишь два человека, но участников инцидента было больше. В результате ЧП Страхов получил многочисленные травмы, которые уже были официально зафиксированы в одной из клиник Москвы.

Отмечается, что в полицию Страхов обращаться не стал.

Автор: Злата Богатова

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