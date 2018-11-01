|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве избили актера Даниила Страхова
1.11.2018 23:05
Фото: yandex.net
В Сети распространились кадры, на которых запечатлена драка с участием известного российского артиста Даниила Страхова.
Материал оказался в распоряжении "Пятого канала". Отмечается, что запись была сделана уличными камерами видеонаблюдения.
Актер подвергся нападению в минувшую среду, 31 октября. По данным российских СМИ, Даниил Страхов обратился к молодым людям, которые курили около его подъезда. После того, как артист, сделав замечание, попросил их не дымить под его окнами, началась перепалка, стремительно переросшая в драку.
На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как некий мужчина, похожий на Страхова, обливает оппонента водой из бутылки. В ответ тот наносит противнику удар. В объектив камеры попали лишь два человека, но участников инцидента было больше. В результате ЧП Страхов получил многочисленные травмы, которые уже были официально зафиксированы в одной из клиник Москвы.
Отмечается, что в полицию Страхов обращаться не стал.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|