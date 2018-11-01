|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученым удалось раскрыть тайну строительства пирамид в Древнем Египте
1.11.2018 18:40
Фото: rtr-vesti.ru
В Египте обнаружены остатки древней насыпи, которая в древности позволяла рабочим передвигать гигантские каменные блоки.
Как полагают ученые, в эпоху фараона Хеопса, возможно, именно так создавались пирамиды.
Открытие было сделано международным коллективом ученых - представителями Французского института Восточной археологии в Каире и их британскими коллегами из Ливерпульского университета, сообщает Science Alert.
В одном из карьеров, расположенных в окрестностях Луксора, где добывали алебастр, археологи отыскали устройство, которое могло использоваться древними египтянами пр создании пирамид. По предварительным данным, находка датируется по меньшей мере 4,5 тысячами лет.
В прошлом исследователи строили предположения о том, что при перемещении огромных каменных блоков для пирамид могли применяться такого рода конструкции. Однако обнаружить подобную систему ученым удалось впервые.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|