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Клинцевич подергал перебивавшего его украинского эксперта за бороду
14:03
Фото: vestikavkaza.ru
Российский сенатор Клинцевич подергал за бороду украинского эксперта, который перебивал его во время прямого эфира на канале "Россия 1".
До этого член комитета Совфеда по обороне и безопасности оказался втянутым в перепалку с политологом Александром Охрименко.
В ходе съемок телепередачи "60 минут", которая выходит в эфире "России 1", член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оказался втянутым в перепалку с другим гостем студии - украинским политологом Александром Охрименко.
Сенатор с возмущением отреагировал на обвинения, которые эксперт позволял себе высказывать в адрес Москвы. По словам Клинцевича, Украина, являясь вполне самостоятельным государством, в таком случае попросту должна объявить войну РФ.
После того, как Охрименко несколько раз попытался перебить Клинцевича, ведущая передачи Ольга Скабеева была вынуждена упрекнуть украинского эксперта в хамском поведении. Однако гость студии никак не мог взять себя в руки, продолжая мешать оппоненту высказывать свое мнение. В результате сенатор, подойдя к политологу, внезапно ухватил его за бороду. Возвратившись на место, Клинцевич отметил, что умеет и "печень прощупывать".
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