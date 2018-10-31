Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Артисты Мариинского театра примут участие в фестивале Джорджа Баланчина в США

31.10.2018 20:54

Фото: obaldela.ru



В балетном фестивале Джорджа Баланчина, который сегодня открывается в Нью-Йорке, примут участие звезды российского балета - на смотр отправились звезды Мариинского театра.



Как передает ТАСС, в Соединенных Штатах будут выступать Виктория Терешкина, Ксандер Париш и Кимин Ким.



В Нью-Йорке в среду, 31 октября, состоится торжественная церемония открытия международного фестиваля Джорджа Баланчина. В числе тех, кому совсем скоро предстоит выступать в музыкально-драматическом театре New York City Center, будут и звезды отечественного балетного искусства.



В рамках престижного смотра на сцену выйдут в общей сложности артисты восьми балетных трупп, съехавшихся в Нью-Йорк из разных стран. По словам представителей New York City Center, гости собираются показать тринадцать самых лучших постановок из их репертуаров.



Как отметила официальный представитель Мариинского театра Анна Касаткина, нью-йоркская публика получит возможность увидеть в исполнении звезд российского балета одноактный спектакль "Аполлон" и Pas de deux на музыку П.И. Чайковского.



Фестиваль завершится 4 ноября.



Автор: Злата Богатова

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