Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайские археологи нашли рыбацкое поселение бронзового века

30.10.2018 22:00

Фото: oodles.press



На северо-востоке Китая в ходе археологических раскопок найдены руины древних домов и зольники, передает агентство Синьхуа.



Ранее в провинции Цзилинь ученые уже обнаруживали фрагменты костей животных, изделия из бронзы и инструменты, изготовленные из камня.



Как рассказал возглавлявший археологические раскопки Фан Ци, находки датированы периодом бронзового века. Ценные материалы ученые смогли отыскать в песчаных дюнах, расположенных неподалеку от селения Дацзиньшань, которое находится в окрестностях города Шуанляо.



По словам ученого, найденные артефакты свидетельствуют о том, что на востоке реки Ляохэ в те времена уже существовало рыбацкое поселение. Фан Ци полагает, что ученым предстоит в будущем извлечь на поверхность значительное количество костей животных и предметов быта.



Раскопки проводила Школа археологии при Цзилиньском университете. В исследовании также принимают участие американские и французские археологи. Предполагается, что образцы найденных материалов позже направят в Оксфордский университет, чтобы провести углеродный анализ.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.10.2018 19:16 Сын режиссера Тарковского восстанавливает первоначальную версию «Андрея Рублева»

Сын режиссера Тарковского восстанавливает первоначальную версию «Андрея Рублева» 29.10.2018 17:02 В Перу найдены десятки таинственных геоглифов

В Перу найдены десятки таинственных геоглифов 29.10.2018 15:36 В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини Аллат

В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини Аллат 26.10.2018 18:55 В Мексике обнаружены тайные помещения под древней Пирамидой Луны

В Мексике обнаружены тайные помещения под древней Пирамидой Луны 26.10.2018 13:19 Эксперты назвали самый лучший фильм ужасов