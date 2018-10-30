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Китайские археологи нашли рыбацкое поселение бронзового века
30.10.2018 22:00
Фото: oodles.press
На северо-востоке Китая в ходе археологических раскопок найдены руины древних домов и зольники, передает агентство Синьхуа.
Ранее в провинции Цзилинь ученые уже обнаруживали фрагменты костей животных, изделия из бронзы и инструменты, изготовленные из камня.
Как рассказал возглавлявший археологические раскопки Фан Ци, находки датированы периодом бронзового века. Ценные материалы ученые смогли отыскать в песчаных дюнах, расположенных неподалеку от селения Дацзиньшань, которое находится в окрестностях города Шуанляо.
По словам ученого, найденные артефакты свидетельствуют о том, что на востоке реки Ляохэ в те времена уже существовало рыбацкое поселение. Фан Ци полагает, что ученым предстоит в будущем извлечь на поверхность значительное количество костей животных и предметов быта.
Раскопки проводила Школа археологии при Цзилиньском университете. В исследовании также принимают участие американские и французские археологи. Предполагается, что образцы найденных материалов позже направят в Оксфордский университет, чтобы провести углеродный анализ.
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